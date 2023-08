Le marché du GSM en baisse de 49 % selon Cellcom qui débauche

Le chiffre d’affaires réalisé au 1er semestre 2023 par la société Cellcom a connu une baisse de 22% par rapport à la même période en 2022, pour s’établir à 19.3 MDT. En effet, selon les derniers indicateurs publiés par Cellcom, le chiffre d’affaires GSM du 2e trimestre 2023 est de 8.7 MDT, pour s’établir en consolidé au 1 er semestre 2023 à 16.6 MTD.

Et le management de l’entreprise d’indiquer que « on constate une diminution de l’activité GSM sur le marché international et en particulier sur le marché national avec une chute de -49% en 2022, et une même tendance baissière de plus -27% en 2023, résultant en une baisse du marché sur deux ans de 62% principalement dû aux nouvelles taxes douanières de 29%. Ajouté à cela le manque de composants électroniques en début d’année 2023 résultant en un manque de commandes prévues impactant le CA de -40% ».

Malgré ces indicateurs à la baisse du secteur GSM, Cellcom réalise un CA meilleur que la tendance marché d’une chute de seulement de 21% (vs 62%) comparé au Q2-2022. L’activité du Smartphone se stabilise et la tendance s’améliore à la fin du 2e trimestre 2023.

Le chiffre d’affaires Recharge du 2èmetrimestre 2023 est de 1.42 MDT pour s’établir,en consolidé au 1er semestre 2023, à 2.54 MDT. On constate une augmentation de l’activité de 14% comparée au Q2-2022. A noter aussi que Cellcom a introduit une nouvelle activité de recharges électroniques afin d’augmenter sa part de marché.

La marge brute est de 1, 8 M MDT durant le 2e trimestre 2023 contre 1, 27 MDT pour la même période 2022, soit une augmentation de la marge de 42%. Ses charges financières au 30 juin 2023, ont connu une amélioration de 45%. « Cette baisse résulte de l’impact favorable du cours de change USD/TND durant le premier semestre 2023 et du paiement d’une grande partie de la dette », sa trésorerie nette était aussi en amélioration, le délai moyen de règlement fournisseurs est passé à 60 jours au 2ème trimestre 2023 comparé à la même période de 2022. Mais sa masse salariale a baissé de 18% par rapport à la même période en 2022, car l’entreprise débauche.

En effet, l’effectif moyen au 30/06/2023 s’élève à (67), contre (78), marquant ainsi une baisse de 14% comparée à la même période pour le premier semestre 2022.