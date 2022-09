Le marché immobilier tunisien au premier semestre 2022 passé au crible par Mubawab

Mubawab Tunisie, acteur du marché immobilier en Tunisie, décrypte les ressorts du secteur de la pierre au premier semestre de l’année 2022. Il estime que « la hausse se poursuit au niveau du prix de l’immobilier »

Selon lui, au premier trimestre 2022, le prix du m² dans l’immobilier ancien, en Tunisie, est évalué à 2500 DT/m², soit une évolution de +4% par rapport au deuxième semestre de l’année 2021.

Du côté du marché des appartements neufs, une tendance haussière des prix est ressentie. Une augmentation de 5,6% a été observée par rapport au deuxième semestre de l’année précédente et un glissement annuel de 4,61 % avec une moyenne de prix de 2600 DT/m² pour un appartement neuf. Le tissu immobilier résidentiel (appartements et villas) est composé de 57 % de biens anciens et 43 % de biens neufs.

Une accélération de la hausse des prix

Certaines villes font preuve d’une grande stabilité comme Nabeul, Hammam-Chatt et Hammamet où l’évolution est minime ou nulle. D’autres zones ont enregistré un recul de l’ordre de -2 % et allant jusqu’à -5 % au niveau des prix au m² pour les appartements, à savoir La Marsa, Carthage, Sahloul, El-Menzah et Boumhel Bassatine.

Certaines régions comme Kélibia, Jardins de Carthage, Sousse-ville et La Soukra voient leur attractivité décuplée, affichant une progression qui varie entre +2 % et +10 %. En effet, l’augmentation des prix des matières premières et de l’énergie a renforcé la hausse des prix de l’immobilier.

Focus sur les villes phares du marché immobilier national

Le baromètre immobilier de Mubawab met l’accent sur les zones « stars », décryptant ainsi le paysage immobilier à usage d’habitation dans une vision purement chiffrée.

En haut du podium, le néo quartier de la capitale « Les jardins de Carthage » s’impose comme la zone la plus chère pour le prix du m², avoisinant les 3640 DT/m² pour l’immobilier ancien et 3550 DT/m² pour l’immobilier neuf. Non loin de ce dernier, Gammarth a enregistré un prix de 3260 DT/m² pour l’immobilier ancien et 3500 DT/m² pour le neuf. Sans équivoque, La Mannouba est la ville la plus abordable, affichant un prix de 1890 DT/m² pour l’immobilier neuf et 1740 DT/m² pour l’immobilier ancien.

Hors capitale, le m² pour un appartement neuf dans la ville balnéaire de Hammamet est évalué, en moyenne, à 2570/m² et 2660/m² pour l’appartement ancien.

Le prix du m² pour acheter un appartement neuf à El Kantaoui est de 3440 DT contre 3130 DT pour l’ancien.

L’indice Mubawab donne ses prévisions

Mubawab lance son indice des prix afin de retracer l’évolution des prix dans le secteur de la pierre en Tunisie. Cet indicateur trimestriel permet d’apprécier l’évolution des prix de l’offre au niveau national, et ce, pour les appartements.

Après un troisième trimestre marqué par une chute remarquable, un léger rebond est ressenti à partir du T4 2021, rebond qui continue jusqu’au premier trimestre de 2022.

Néanmoins, un rattrapage de deux points de plus sur les des prix des appartements à la vente est enregistré au T2 2022.



Offre Vs Demande : Un potentiel à observer

L’offre sur les appartements se porte plutôt bien, enregistrant une croissance musclée, notamment en janvier et juin 2022. Exceptionnellement, ce développement s’est légèrement amoindri entre février et mai.

Par ailleurs, l’allure sinusoïdale de la courbe de la demande se traduit par une évolution qui a eu lieu en janvier, mars et mai contre une baisse en avril et juin 2022.

Un potentiel de croissance positive et un ratio offre/demande supérieur à 7% sont observés dans quelques régions telles que Hammamet (10%), Jardins de Carthage (7 %), Kélibia (9 %) et El Mourouj (7 %).

L’offre joue un rôle clé dans l’évolution des prix de l’immobilier, et tant que la croissance de la demande peut être compensée par une offre adéquate, l’évolution des prix reste modérée. En revanche, si l’offre est rigide, un léger accroissement de la demande suffit à faire décoller les prix.

« En conclusion, la hausse des prix du m² des appartements se maintient et se renforce par rapport en 2021. Enregistrant, certes, un recul important dans des quartiers auparavant très prisés au profit de nouveaux quartiers mais aussi des villes balnéaires D’autres facteurs tels que la dévaluation du dinar, l’inflation, la baisse du pouvoir d’achat, le coût élevé des prêts et des taux d’intérêt ou encore le manque de terrains propices à la construction ont eu un impact direct sur le secteur immobilier faisant ainsi augmenter le prix des logements », conclut Anis Gharbi, Country Manager de Mubawab Tunisie.