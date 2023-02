Le marché monétaire tunisien est liquide, pour l’instant!

La situation au niveau du marché monétaire a été caractérisée, en décembre 2022, par une hausse remarquable du volume global de refinancement, de 1 075 millions de dinars (MD) (m/m), pour s’établir à 13 092 MD en moyenne, selon la note sur les évolutions économiques et monétaires et les perspectives à moyen terme publiée jeudi par la Banque centrale de Tunisie (BCT). Au niveau des opérations de politique monétaire, les opérations principales de refinancement sont passées, de 6 027 MD en novembre 2022 à 6 497 MD en décembre .Quant aux opérations d’achat ferme, elles ont culminé à 4 981 MD, en moyenne, en décembre 2022, après 4 588 MD le mois précédent. Par ailleurs, et afin d’œuvrer à un meilleur pilotage du taux de marché au jour le jour autour du taux directeur et réguler la liquidité, la Banque centrale a recouru aux opérations de réglage fin pour injecter 77 MD, en moyenne, au mois de décembre 2022. Pour leur part, les banques ont intensifié leur recours à la facilité de prêt marginal à 24H qui a porté sur 686 MD, en moyenne, au mois de décembre 2022, contre 517 MD un mois auparavant. En matière de taux d’intérêt, le taux moyen du marché monétaire (TMM) s’est établi à 7,26% en décembre 2022, après 7,27% le mois précédent.

Quant au taux moyen pondéré (TMP) des opérations principales de refinancement, il s’est maintenu à 7,25% en décembre 2022, pour le deuxième mois consécutif. Au vu de l’évolution de l’inflation, le taux d’intérêt réel continue à s’enfoncer dans le territoire négatif. En décembre 2022, l’écart entre le TMM et le taux d’inflation s’est élargi à 2,8 points de pourcentage, soit l’écart le plus élevé enregistré sur les trois dernières décennies.

- Publicité-