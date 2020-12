Le marché termine la séance du vendredi sur une note quasi-stable

Le marché a terminé la séance du vendredi sur une note quasi-stable. L’indice de référence s’est effrité de -0,03% à 6868,24 points, dans un volume fourni de 12MDt, selon l’intermédiaire en bourse Tunisie Valeurs.

Une transaction de bloc d’une valeur de 4,1MDt autour du titre CIL a animé la séance.

Réservé à la hausse, le titre GIF poursuit sa montée. L’action s’est bonifié de 6,1% à 1,570Dt, dans un volume d’échanges de 470 mille dinars.

Amassant un volume de 86 mille dinars, le titre AMS a avancé de 5,4% à 0,970Dt. Le titre affiche une embellie de 51,6% depuis le début de l’année.

Dans un mouvement de prise de bénéfices, Tawasol Group Holding s’est retrouvé en queue du peloton. Dans un volume d’échange bien garni de 1,4MDt, la valeur a cédé 5,9% 0,640 Dt.

Drainant un volume de 956 mille dinars, le titre UADH a abandonné 2,8% à 3,110Dt. Le concessionnaire affiche une ascension de 231% depuis le début de l’année.

CIL, SITS et TGH ont été les valeurs les plus dynamiques de la séance mobilisant respectivement des capitaux de l’ordre de 4,1MDt et 1,6MDt et 1,4MDt.