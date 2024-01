Mac Sa ne tarit pas d’éloges sur Maghrebia et la recommande même en bourse

Le marché tunisien de l’assurance comprend trois catégories d’établissements. D’abord 15 compagnies privées multi-branches, dont 2 sociétés à forme mutuelle et 7 compagnies d’assurances vie et capitalisation. Ensuite, une société publique d’assurance-crédit à l’export, la COTUNACE, et enfin une société de réassurance Tunis-Ré. Le taux de pénétration en Tunisie est de 2,2 % selon SwissRe.

Avec un chiffre d’affaires global de 1 006 Millions de US$ à fin 2022, la Tunisie occupe la 83ème position du classement mondial réalisé par SwissRe et la 7ème position en Afrique. A l’image des autres pays en développement, la Tunisie affiche une large proportion d’émission de prime non-vie. Ainsi, le taux de pénétration du segment non-vie atteint 1.6% contre seulement 0,6% pour le segment vie.

En termes de densité, et compte tenu du faible pouvoir d’achat des ménages en matière de dépenses en assurance, la Tunisie se classe 76ème dans le monde et 4ème en Afrique avec seulement 81 USD dépensés par habitant contre 154 USD pour la Turquie qui affiche un taux de pénétration pourtant inférieur à celui de la Tunisie. Compte tenu de la prédominance du segment Non-Vie, sa densité est également nettement supérieure à celle du segment Vie.

Pleins feux sur le 3ème groupe d’assurance en Tunisie

dans cette étude, faite par l’intermédiaire boursier Mac Sa, le groupe Assurance Maghrebia est un groupe d’assurances toutes catégories exerçant son activité dans les assurances de dommages et les assurances de personnes, sa part de marché globale s’élève à 10.3% à fin 2022 et occupe la 3ème position parmi les groupes d’assurance en Tunisie. Il demeure leader du marché en assurances de personnes avec une part de marché de 15.4% et également le leader en assurances Hors automobile (PDM de 13.4%) et en assurances Incendie (PDM de 16.7%).

L’actionnaire de référence d’Assurances Maghrebia est UFI GROUP, un des plus importants groupes d’affaires tunisiens qui se développe de plus en plus tant au niveau local qu’international en investissant dans le cœur de métier de ses secteurs d’activité à savoir les secteurs finance, industrie, tourisme, services et immobilier. En 2022, le groupe UFI a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 477 millions de dinars tunisiens.

La structure du CA de Maghrebia en consolidé et en social reste bien favorable comparée au marché avec une moindre exposition au segment automobile qui reste le plus sinistré. L’activité assurantielle de Maghrebia structurellement excédentaire et sa politique de placement diversifiée, équilibrée et rentable est de nature à pérenniser la capacité bénéficiaire du groupe. La compagnie dispose d’une marge de solvabilité confortable (marge de solvabilité de 384% en 2022 qui demeure largement supérieure à la norme.

En termes de stratégie, la compagnie d’assurance ambitionne de renforcer ses positions sur les marchés des entreprises et des particuliers en poursuivant sa politique d’innovation et de mobilisation des différents canaux de distribution partenaires à l’instar de la bancassurance et la micro-assurance.

Le volet digital constitue également un axe majeur dans la stratégie de Maghrebia. En effet, la compagnie offre des solutions innovantes, telles que son application mobile riche en fonctionnalités. Le développement de cette stratégie sert à renforcer la qualité de service proposé au client tout en réduisant les coûts, élément de différenciation qui demeure aujourd’hui au cœur des préoccupations de l’assureur.

Evaluée à un cours cible de 59.2 DT qui valorise Assurances Maghrebia à 8.5x sa capacité bénéficiaire en 2023e et qui induit une décote de 32% par rapport au cours de 44.82 DT observé le 12/01/2024, nous recommandons d’acheter le titre, souligne MacSa.

Ce que Mac Sa pense de Maghrebia

Sur la base du cours actuel, Assurances Maghrebia s’échange à des multiples P/E 2023e et P/BV 2023e de 6.4x et 1.0x respectivement, des niveaux de valorisation intéressants comparés aux niveaux auxquels traitent ses peers locaux et régionaux soit 12.6x et 1.8x.

Nous estimons donc que le titre est actuellement sous-valorisé et recommandons d’ACHETER avec un objectif de cours de 59.2 DT (vs. 44.82 DT le 12/01/2024), correspondant à un potentiel de hausse de 32%, dit Mac Sa. Sur la base du cours cible, Assurances Maghrebia traiterait à un multiple P/E de 8.5x en 2023.

A noter également, que le groupe Assurance Maghrebia dégage une rentabilité des fonds propres (ROE = 18.3%) fort appréciable et supérieure à ses peers nationaux et qui s’échangent à des valorisations bien supérieure à celle de Maghrebia.

L’optimisme de Mac Sa sur la valeur, l’intermédiaire boursier le justifie par quatre éléments.

Pourquoi Mac est-il optimiste ?

Leader du marché des assurances hors automobile, Maghrebia devrait renforcer son positionnement sur les segments les moins sinistrés et voir ainsi une croissance continue des primes à travers la stratégie d’équipement de la clientèle existante, la diversification de l’offre et la conquête de nouvelle clientèle.

La transformation digitale engagée par l’assureur devrait également constituer un important relais de croissance et aboutir au renforcement de la qualité de service et à l’amélioration de l’expérience client avec in fine, une hausse du chiffre d’affaires et une optimisation des couts.

Une activité assurantielle structurellement excédentaire et une politique de placement diversifiée, équilibrée et rentable ce qui est de nature à pérenniser la capacité bénéficiaire du groupe.

Une marge de solvabilité de 384% en 2022 supérieure à la norme exigée laissant apparaitre un excédent de fonds propres pouvant soutenir la croissance future de l’activité ou augmenter l’appétence de la société au risque d’investissement.

*Etude faite par Mac Sa