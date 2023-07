Le Maroc, 8e puissance aérienne arabe

Avec une flotte diversifiée englobant un large éventail d’aéronefs militaires, le Maroc s’est hissé à la 8ème place au niveau régional arabe et à la 38ème place mondiale dans le classement 2023 des forces aériennes les plus puissantes au monde, publié par le site spécialisé américain Global Firepower, cité par le site Hespress.

Le classement annuel de Global Firepower recense la puissance globale des services aériens de chaque nation, en prenant en compte tous les types d’aéronefs à voilure fixe et tournante (hélicoptères), qu’ils soient utilisés par l’Armée de l’Air, l’Aviation de l’Armée de Terre ou la Marine.

Il comprend différents types d’aéronefs tels que les chasseurs multirôles et intercepteurs, les avions d’entraînement de base et avancé, les bombardiers spécialisés, les avions d’attaque au sol et les plates-formes de missions spéciales, entre autres. Toutefois, les aéronefs en cours de développement ou en commande pour l’année à venir ne sont pas pris en compte.

Occupant la 8e position au niveau régional arabe, le Maroc compte actuellement un total de 250 avions militaires, dont 83 chasseurs/intercepteurs, 30 avions de transports à voilure fixe, 67 avions d’entraînement, 64 hélicoptères, 4 avions à missions spéciales et 2 ravitailleurs.

En tête de cette liste des pays arabe se trouve l’Égypte, classée 8e puissance aérienne mondiale, avec une flotte de 1.069 aéronefs. Celle-ci comprend 245 chasseurs/intercepteurs, 341 avions d’entraînement, 2 porte-hélicoptères, 92 hélicoptères d’attaque et 11 avions à missions spéciales.