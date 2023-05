Le Maroc accueille la première édition de Gitex Africa 2023

Des ministres africains, des chefs de gouvernement et des dirigeants du secteur privé convergeront ce mois-ci à Marrakech, au Maroc, alors que le monde de la technologie se réorganise dans le sillage du bouleversement numérique mondial.

Le sommet sera le fer de lance d’un programme de conférences lors de la première édition de Gitex Africa 2023, qui se tiendra du 31 mai au 2 juin et réunira des décideurs politiques, des chefs de gouvernement, des investisseurs et des universitaires pour explorer la manière dont la technologie et la connectivité redessinent les frontières du développement durable.

« Face à la plus grande correction du marché de ces dernières années, l’Afrique continue d’avancer pour renforcer et unifier un continent à l’aube d’une croissance transformatrice des TIC, avec le Gitex Africa Digital Summit comme nouveau point focal pilotant la poursuite d’une vision numérique unifiée », ont déclaré les organisateurs, le Gitex.

Lacina Koné, directeur général de Smart Africa, l’organisation panafricaine qui pilote le programme de transformation numérique du continent, affirme que les technologies numériques offrent de nouvelles possibilités de croissance économique en Afrique en accélérant la création d’emplois et le développement des talents, en facilitant l’accès aux services publics et en augmentant la productivité et l’innovation.

« Le manque de connectivité dans les régions rurales et isolées, la protection insuffisante des données et le coût élevé de la connectivité en Afrique ont posé de nouveaux défis aux entreprises, aux gouvernements et aux populations », a déclaré M. Koné.

« La coopération intra-gouvernementale est le principal moteur de l’adoption et de l’accélération des services numériques, tout en atténuant les problèmes qui en découlent sur le continent africain. »