Le Maroc ambitionne d’accueillir  17,5millions de touristes en 2026

L’Office national marocain du tourisme (ONMT) a un nouveau plan d’action. Dénommé «Light in action», il a été présenté aux professionnels et aux médias par son Directeur général, Adil Fakir, à Rabat, en présence d’un invité de marque, Eddie Wilson, CEO de Ryanair. Concocté avec le concours de la Confédération nationale du tourisme (CNT), celui-ci s’inscrit dans le cadre de la nouvelle feuille de route du secteur, signée le 17 mars dernier par la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire, et le président de la CNT, en présence du chef du gouvernement.

«Light in Action» est notamment la contribution de l’ONMT à la réalisation de cette nouvelle feuille de route sectorielle. Il ambitionne de faire venir 17,5 millions de touristes au Maroc en 2026 – avec une montée en charge progressive dès cette année à 12,9 millions de touristes, 14,3 millions en 2024 et 15,8 millions en 2025 – et de propulser le Royaume dans le Top 10 des meilleures destinations mondiales à cette échéance, loin du Top 30 où il se situe actuellement, précise Finances News Hebdo.

Pour ce faire, l’ONMT devra porter le taux de croissance moyen du secteur, qui est de 5% actuellement, à 13% dès cette année. «Nous en avons la possibilité puisqu’à l’issue des deux premiers mois de l’année en cours, à savoir en janvier et février, le taux d’arrivées touristiques est à 17% par rapport à la même période en 2019», a déclaré Adil Fakir, qui demeure confiant que le momentum dont jouit le Maroc depuis son excellent parcours à la Coupe du monde au Qatar va continuer à produire des effets très positifs sur le tourisme.