Le Maroc annule le forum du Néguev

Le Maroc a décidé de renoncer à accueillir la deuxième réunion ministérielle du Forum du Néguev le mois prochain en réponse à deux mesures israéliennes visant à étendre de manière significative ses implantations en Cisjordanie, ont déclaré un responsable américain et un responsable israélien au Times of Israel.

La réunion des ministres des Affaires étrangères d’Israël, des Émirats arabes unis, du Bahreïn, du Maroc, de l’Égypte et des États-Unis devait initialement avoir lieu en mars, mais elle a été reportée à plusieurs reprises en raison de l’escalade des tensions entre Israéliens et Palestiniens ainsi que du malaise des participants arabes face au nouveau gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu, le plus à droite de l’histoire d’Israël.

La semaine dernière, Rabat avait finalement accepté d’organiser la réunion le mois prochain. La date n’avait pas encore été arrêtée, mais elle était « pratiquement fixée » à la mi-juillet, a déclaré le fonctionnaire américain sous couvert d’anonymat.

Mais dimanche, deux décisions israéliennes concernant les implantations ont à nouveau fait dérailler le processus, selon le fonctionnaire américain.

La première a été l’annonce par le ministre des Finances Bezalel Smotrich, également ministre délégué au sein du ministère de la Défense, que l’organe du ministère de la Défense chargé d’autoriser la construction des implantations se réunirait la semaine prochaine pour faire avancer les projets de construction de plus de 4 500 nouveaux logements dans les implantations.

Quelques heures plus tard, le gouvernement Netanyahu a adopté une résolution qui confère à Smotrich, un résident d’implantation et fervent défenseur du mouvement nationaliste, la quasi-totalité du contrôle de l’approbation des plans de construction dans les implantations de Cisjordanie.