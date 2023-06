Le Maroc dans la liste exclusive de deux groupes américains de tourisme de luxe

Le Maroc renforce sa notoriété touristique auprès du marché américain. Des accords de partenariat viennent d’être scellés entre l’Office national marocain du tourisme (ONMT) et deux groupes américains spécialisés dans le tourisme de luxe. Il s’agit de Signature Travel Network et Virtuoso qui de par ce rapprochement intègrent, désormais, le Maroc dans la liste exclusive des «Preferred destinations» dans leurs réseaux qui totalisent plus de 32.000 agents de voyages, rapporte « Aujourd’hui le Maroc.

A cela s’ajoute l’accès du Maroc à tous les salons nationaux et régionaux des réseaux de distribution Signature Travel Network et Virtuoso qui ne sont accessibles qu’aux adhérents.

«Le partenariat entre l’ONMT et les deux réseaux de distribution prévoit la participation à des salons, des parutions périodiques dans les magazines des deux réseaux, du brand content sur divers canaux, en particulier le digital, en plus d’actions de réseautage et de promotion», confirme l’ONMT dans un récent communiqué. Et de préciser qu’«à travers cette alliance stratégique, l’ONMT poursuit le déploiement de son plan d’action Light in action, en s’attaquant au marché américain du tourisme de luxe afin de booster la demande et d’augmenter les flux touristiques de la région vers le Maroc».