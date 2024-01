Le Maroc diversifie ses fournisseurs de blé en 2023

Le Maroc a diversifié ses fournisseurs de blé en 2023 pour éviter de dépendre d’une seule source et éviter l’impact des tensions géopolitiques sur les approvisionnements.

En 2023, le Maroc a importé 4,758 tonnes de blé tendre, contre 5,27 tonnes en 2022, lorsque la guerre a éclaté en Ukraine, faisant grimper les prix en flèche, selon l’agence marocaine des céréales ONICLE.

La France était le principal fournisseur du Maroc avec 2,3 millions de tonnes, suivie par l’Allemagne avec 1,16 million de tonnes, la Roumanie (357k tonnes), la Pologne (284k tonnes) et la Russie avec 217k tonnes.

Le Maroc a également augmenté ses importations en provenance des pays baltes et réduit ses achats en provenance d’Argentine, du Brésil et d’Ukraine.

Cette année, le Maroc devrait importer davantage en raison des perspectives de sécheresse qui pourraient avoir un impact sur la production agricole.

Le blé est la principale denrée de base au Maroc, ce qui permet de subventionner le prix du pain.

- Publicité-