Le Maroc est moins affecté par les risques climatiques, selon Germanwatch

L’ONG allemande Germanwatch a publié, la semaine dernière, son Global Climate Index, un classement mondial des pays les confrontés à des risques climatiques. Le Maroc y figure à la 135e place sur 181 pays, soit le rang des pays les moins affectés par ces risques.

Selon les données rapportées par le site Yabiladi, pour les risques liés au climat, le Maroc reste, aux côtés de la Zambie, la Gambie, les Bahamas, le Gabon et Bahreïn, entre autres, l’un des pays les moins affectés par les risques climatiques. C’est ce qui ressort de la 15e édition du rapport annuel élaboré par l’ONG allemande Germanwatch. Publié la semaine dernière, le Global Climate Index, classe ainsi le Maroc, aux côtés de plusieurs pays, à la 135e place sur 181 pays.

Dans son document, Germanwatch analyse l’impact matériel des tempêtes, des inondations et des vagues de chaleur, les premiers du classement étant les pays les plus vulnérables. Le document attribue au royaume un score de 125 points, soit neuf points de plus que l’année dernière.

Le Maroc se classe aussi au 115e rang en nombre de victimes en 2018 et en nombre des victimes pour 100 000 habitants. Il figure aussi à la 153e place pour ce qui est des pertes en millions de dollars américain, et de pourcentage du PIB.

Avec la Libye, le royaume reste le pays le moins affectés par les risques climatiques en Afrique du Nord. Si l’Egypte arrive à la 131e place, la Mauritanie à la 116e et l’Algérie à la 109e, c’est la Tunisie, qui se place au 35ème rang mondial, qui reste le pays le plus affectés par ces risques dans cette partie du monde.

En Afrique, le Rwanda reste le pays africains le plus impactés, figurant à la 8e place du classement. Il est suivi par l’Ouganda (14e) et le Djibouti (31e).

Quant aux pays arabes, le Sultanat d’Oman serait le pays le plus affecté dans cette région, figurant à la 13e place mondiale du classement avec 24,33 points seulement, devant Koweït et le soudan.