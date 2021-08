Le Maroc et Israël signent de nouveaux accords de coopération

Les chefs de la diplomatie israélienne et marocaine ont signé mercredi 11 août des accords portant notamment sur la coopération politique, l’aviation et la culture, lors de la première visite au Maroc d’un haut responsable israélien, sept mois après la normalisation des relations entre les deux pays.

Ces accords «apporteront à nos pays innovation et opportunités au profit de nos enfants», a déclaré le ministre israélien des Affaires étrangères Yaïr Lapid, saluant «la restauration de la paix et l’amitié» impulsées par le rétablissement des relations diplomatiques entre Israël et le Maroc.

Le royaume a été le quatrième pays arabe – après les Émirats arabes unis, Bahreïn et le Soudan – à avoir normalisé ses relations avec Israël en 2020 sous l’impulsion des États-Unis de Donald Trump, en contrepartie d’une reconnaissance américaine de sa «souveraineté» sur le territoire disputé du Sahara occidental.