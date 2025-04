Le Maroc et l’Espagne signent des accords sur l’ingénierie pour la liaison fixe à Gibraltar

Le Maroc et l’Espagne ont signé deux accords dans les domaines de la numérisation et de l’ingénierie liés au projet de traversée du détroit de Gibraltar.

Les accords ont été signés jeudi à Madrid lors d’une visite d’une délégation marocaine conduite par le président de la Compagnie nationale d’études du détroit de Gibraltar. Des experts des deux pays ont tenu des réunions techniques au cours de la visite.

La délégation espagnole était présidée par le PDG de la Compagnie espagnole d’études de la liaison fixe à travers le détroit de Gibraltar. Les discussions ont porté sur la numérisation des documents, le futur système de gestion des données et les aspects techniques du projet.

Le Centre espagnol d’études et d’essais de travaux publics et le Laboratoire public d’essais et d’études du Maroc ont signé un accord de coopération dans les domaines des études routières, de l’ingénierie des sols et des roches, du transport ferroviaire, du transport public, des secteurs de l’eau, de la sécurité routière et de l’environnement.

Cette collaboration fait suite aux décisions prises lors de la 43e réunion du Comité mixte maroco-espagnol sur la liaison fixe du détroit de Gibraltar, qui s’est tenue en avril 2023.

Lors de cette réunion, les deux parties ont convenu d’une vision commune qui comprend la mobilisation des réseaux scientifiques et techniques de manière intégrée. L’objectif est de construire un système solide et diversifié impliquant des organismes publics, des sociétés d’ingénierie, des universités et des centres de recherche des deux pays.

Ce projet envisage la construction d’un lien fixe entre les deux pays, par le biais d’un tunnel sous le détroit de Gibraltar, qui relierait l’Europe et l’Afrique par une voie terrestre directe. L’idée est discutée depuis de nombreuses années et représenterait une prouesse d’ingénierie.

