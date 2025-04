Le Maroc étoffe son partenariat avec les constructeurs automobiles mondiaux

Le Maroc affirme continuer à explorer les pistes de développement de son industrie automobile, qui attire régulièrement des géants du secteur du monde entier.

Un groupe d’institutions marocaines, dont des ministères et des agences de promotion de l’emploi, ont signé deux accords visant à renforcer le secteur en favorisant l’emploi et la formation.

Le premier accord, signé mercredi, inclut le ministère de l’Industrie, le ministère de l’Inclusion économique, ainsi que l’Agence nationale pour la promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC) et l’Association marocaine de l’industrie automobile et de la construction (AMICA).

L’objectif de cet accord est de promouvoir l’emploi dans le secteur automobile, en soutenant sa croissance pour répondre aux besoins du secteur.

Il vise également à faciliter le recrutement de professionnels qualifiés pour les entreprises du secteur.

Le deuxième accord de partenariat, signé entre le ministère de l’Industrie et du Commerce et l’AMICA, vise à renforcer l’intégration locale dans l’industrie automobile et à accroître la valeur ajoutée locale des exportations de voitures et de composants.

Le secteur automobile marocain a atteint un record d’exportations de 157 milliards de dirhams l’année dernière, avec une croissance de 148 % en moins de dix ans.

Cette performance a permis au Maroc de renforcer sa position de premier pôle de production automobile en Afrique et de consolider son rang parmi les leaders mondiaux.

Le pays abrite des acteurs industriels majeurs, dont Stellantis, dont l’usine de Kénitra fabrique trois véhicules électriques urbains dans le monde.

