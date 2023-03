Le Maroc  gagne 5 places  dans l’Indice de la prospérité 2023

Le think-tank britannique Legatum Institute a classé le Maroc au 96e rang sur 167 pays dans son dernier indice de la prospérité pour l’année 2023, qui mesure des indicateurs tels que la croissance économique, l’éducation, la santé, entre autres.

Le Legatum Prosperity Index 2023 a suivi l’évolution de 167 nations au cours des 16 dernières années, en analysant 12 piliers et 300 indicateurs. Pour l’institut, la prospérité ne se résume pas à la simple croissance économique, mais elle exige également un développement politique et social.

Selon le site Hespress, le Maroc figure au 62e rang en termes de sécurité et sûreté, 89e au niveau de la gouvernance, et 95e en matière de la qualité économique et de la qualité de vie.

Par ailleurs, le Royaume a obtenu de meilleurs résultats dans les domaines du climat des affaires, de l’infrastructure et de l’accès au marché. Pour ces deux indicateurs, le pays se classe à la 55e et 57e place respectivement. Selon le think-tank, l’amélioration la plus importante par rapport à la décennie précédente a été enregistrée dans le domaine de l’environnement d’investissement.

En revanche, en matière de santé et d’éducation, le Maroc s’est classé 86e et 122e. Il est également le plus faible dans le domaine du capital social, indique l’institut, et s’est positionné au 162e rang.

L’institut a fait savoir que les principales faiblesses du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord sont d’ordre institutionnel. Il explique que c’est dans les domaines de la sûreté et de la sécurité, de la liberté individuelle et de la gouvernance que la situation s’est le plus détériorée, notant que la région se classe souvent dernière ou avant-dernière pour chacun de ces piliers.