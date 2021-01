Le Maroc importe la quasi-totalité de son charbon de Russie

Pour couvrir ses besoins en charbon, le Maroc dépend fortement des importations de Russie, qui ont considérablement augmenté au cours des 11 premiers mois de l’année 2020. Le Maroc a importé 87% du total des livraisons de charbon russe, contre 57% un an plus tôt, a rapporté Argus media.

La même source indique que les livraisons sud-africaines «ne représentaient que 1% des importations marocaines entre janvier et novembre, contre 6% à la même période un an plus tôt».

Par ailleurs, l’évolution des importations marocaines depuis 2012 montre que le royaume a glissé de sa position de client des Etats-Unis à celui de la Russie. Entre janvier et novembre 2012, ce sont les importations américaines en la matière qui ont représenté 80% pour le Maroc, tandis que les cargaisons livrées par la Russie n’ont représenté que 15%.

Ce changement a été encouragé par une modification des écarts de prix du charbon russe et américain. Mais jusqu’à présent en 2020, cet écart s’est élargi à 18,82 dollars par tonne, ce qui pourrait suggérer une prochaine reprise de la demande marocaine auprès des Etats-Unis.

Source: Yabiladi