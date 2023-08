Le Maroc inaugure la première autoroute fluviale

Le Royaume du Maroc, face aux besoins provoqués par le changement climatique, a réussi à relier deux des fleuves les plus importants du pays afin de garantir l’approvisionnement en eau de Rabat et de Casablanca. Pour ce faire, les autoroutes alimenteront en eau les barrages de Sidi Mohamed Ben Abdellah et El Massira.

Même si le bassin du Bouregreg alimentait déjà en eau potable la zone métropolitaine de Casablanca, les « autoroutes de l’eau » contribueront à garantir l’approvisionnement sur tout le littoral entre les villes de Rabat et de Casablanca.

Le chantier, qui aurait dû être achevé en 2021, a été repris par l’équipe gouvernementale actuelle. Un coût qui a dépassé les 6 milliards de dirhams. Depuis que le Ministère de l’Agriculture, en collaboration avec le Bureau Régional de Développement du Gharb, a repris le projet, les « autoroutes de l’eau » de plus de 66,5 kilomètres de long ont été construites en un temps record. plus de 12 millions de personnes sont garanties.

Elle dispose actuellement de deux stations de pompage et outre al Sebou et Bouregreg, la construction des autoroutes a également une influence sur les rivières Oum Er Rbia et Al Tensift. Ce n’est que le début du projet pharaonique mené par l’exécutif marocain. Avec une capacité de transport de 3 mètres cubes par seconde (15 mètres cubes par seconde d’ici fin septembre), les nouveaux canaux devraient acheminer plus de 400 millions de mètres cubes d’eau vers Rabat et Casablanca.

Parmi les principales fonctions des autoroutes de l’eau, les institutions en charge du projet ont souligné : garantir la flexibilité et une meilleure gestion des ouvrages hydrauliques, garantir l’approvisionnement en eau potable des régions côtières et soutenir leur développement socio-économique, optimiser la gestion des ressources à travers une gestion efficace des ressources. l’utilisation d’usines de dessalement, contribuant à la protection contre d’éventuelles inondations qui entraînent des inondations et, à l’avenir, l’expansion des réseaux pour pouvoir intercommuniquer tous les bassins et rivières du pays.