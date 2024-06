Le Maroc maintient des taux élevés d’importation de dattes

Le Maroc, l’un des principaux importateurs mondiaux de dattes, continue de maintenir des chiffres d’importation robustes pour ce produit au cours de la saison 2023/24, comme le rapporte EastFruit. Cependant, les résultats finaux pour la saison en cours pourraient encore être légèrement inférieurs à la précédente en raison de l’augmentation de la production locale.

Entre octobre 2023 et mars 2024, le Maroc a déjà importé 103 000 tonnes de dattes, ce qui est presque équivalent à la même période de la saison précédente. Ce volume d’importation dépasse également la moyenne des importations sur les trois saisons précédant la précédente.

Néanmoins, il y a deux raisons principales pour lesquelles le Maroc pourrait ne pas dépasser les chiffres de la saison 2022/23. Premièrement, la production locale de dattes au Maroc a augmenté de 7 % en 2023, atteignant 115 000 tonnes selon les estimations du ministère de l’Agriculture. Deuxièmement, le pic des importations de dattes dans le pays s’aligne sur les célébrations du Ramadan – généralement, les volumes d’importation atteignent leur maximum juste avant et pendant le Ramadan.

Étant donné que la date du Ramadan change chaque année, les volumes d’importation de dattes s’ajustent en conséquence. Par conséquent, pour la saison 2023/24, le pic des importations de dattes a déjà eu lieu en février, ce qui suggère que les mois restants verront probablement des volumes plus faibles par rapport à la saison précédente.

Le Maroc se classe au deuxième rang mondial des importateurs de dattes, après l’Inde. Les dattes restent la première catégorie d’importation de fruits et légumes au Maroc. Environ 90 % des importations de dattes proviennent de quatre pays : les Émirats arabes unis, l’Égypte, la Tunisie et l’Algérie. Parmi ces pays, les Émirats arabes unis occupent la première place en termes d’approvisionnement. Toutefois, au cours de la saison actuelle, grâce à une croissance active des exportations totales, l’Égypte pourrait dépasser les Émirats arabes unis sur le marché marocain. L’Égypte a établi un record pour les exportations de dattes vers le Maroc lors de la saison 2022/23 et l’a déjà dépassé en fournissant 33 000 tonnes de dattes au marché marocain d’octobre 2023 à mars 2024.

- Publicité-