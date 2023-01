Le Maroc  ne bénéficie pas de la baisse des  cours des matières premières  dans le monde

Dans le monde, les cours des matières premières, notamment alimentaires, sont en baisse. Ceux du blé, du maïs et du tournesol se sont repliés de 1,9% durant le mois de décembre dernier, indique le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du lundi 16 janvier. Mais qu’est ce qui fait que «les Marocains ne ressentent pas les baisses consécutives sur 9 mois des prix mondiaux des produits alimentaires?», s’interroge le quotidien.

Pour Khalid Doumou, chercheur pluridisciplinaire et analyste économique et financier, les prix vont revenir à la normale quand l’inflation reviendra au niveau moyen de 2% au Maroc. Ce qui n’est pas prévu avant mi ou fin 2024, car les chaînes d’approvisionnement mondiales ont été fortement impactées par la crise de la Covid-19, la guerre en Ukraine, le lock-out chinois, et la guerre commerciale et monétaire entre la Chine et les États-Unis.

L’analyste va plus loin en expliquant que le problème de la répercussion exagérée de l’augmentation du prix des intrants dans le pricing d’un produit de première nécessité est une constante en période de hausse généralisée des prix. «Ce phénomène, que l’on appelle la greedflation (avidité des intermédiaires et des distributeurs à la clientèle finale du point de vue des marges), est un phénomène universel. Heureusement, au Maroc, le blé, le butane et le sucre sont subventionnés par la Caisse de compensation», explique-t-il. Mais ce n’est plus le cas des hydrocarbures.