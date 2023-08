Le Maroc parmi les 10 pays les plus touchés par les refus  du visa Schengen

Le classement de l’année 2022 place le Maroc en neuvième position parmi les pays enregistrant les taux les plus élevés de rejets de demandes de visa Schengen pour chaque 100.000 habitants, selon les données fournies par SchengenVisaInfo.

Sur l’ensemble de l’année, 119.346 demandes marocaines de visas Schengen ont été rejetées, signifiant qu’un pourcentage de 45,7% de la population est confronté à des refus de visas. Ces refus se sont traduits par un ratio de 315 pour 100.000 marocains, d’après les analyses effectuées par le portail spécialisé relayé par Hespress.

La première place du classement est occupée par le Cap-Vert, en tête avec un chiffre significatif de 844 refus pour chaque tranche de 100.000 individus. En 2022, pas moins de 5.055 demandes de visa émanant de citoyens capverdiens ont été rejetées, soit 28,7% du total des demandes.

Le Kosovo et le Suriname occupent respectivement la deuxième et la troisième position avec 722 et 548 refus pour chaque tranche de 100.000 habitants. La même source précise que le top 10 comprend également des pays prospères comme les Emirats arabes unis et le Qatar.

Dans le cas des Émirats arabes unis, le compteur affiche 442 rejets pour chaque 100.000 habitants, touchant ainsi 22,4% de la population ayant vu ses demandes de visa rejetées. Au final, 42.105 demandes soumises par des Emiratis ont été refusées en 2022.

Les trois nationalités ayant essuyé le plus de refus sont les Algériens, les Tunisiens et les Libanais. En Algérie, le total s’établit à 393 refus de visa pour chaque tranche de 100.000 habitants, suivi par 392 rejets parmi les demandeurs tunisiens et 340 parmi les demandeurs libanais.