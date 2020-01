Le Maroc préoccupé par la hausse spectaculaire de ses dettes publiques!

Le président de la Cour des comptes a présenté un exposé devant les membres des deux Chambres du Parlement. Un moment de vérité que Driss Jettou a saisi pour lancer une série de mises en garde destinées aux pouvoirs publics contre les risques menaçant le pays, nous apprend le site marocain Yabiladi.

Le poids de la dette en fait partie. Son volume «s’est accru de plus que le double depuis 2009 puisqu’il est passé de 345,2 milliards de dirhams à 750,12 MMDH à fin 2019, représentant 65,3% du PIB, soit une hausse de 27,4 MMDH en comparaison avec l’année 2018», a révélé l’ancien Premier ministre.

Et d’ajouter que «ces données montrent que l’objectif de parvenir à un niveau de la dette autour de 60% du PIB à l’horizon 2021, serait difficile à atteindre».

«Quant à l’encours de la dette publique globale, c’est-à-dire la dette du Trésor en plus des dettes des établissements et entreprises publiques garanties par l’Etat, sans compter celles des collectivités territoriales et les dettes non garanties, elle a atteint 901,1 milliards de dirhams, soit l’équivalent de 81,4 % du PIB», a expliqué Jettou.

«Nous n’avons pas atteint les lignes rouges», avait estimé l’ancien ministre des Finances et de l’economie Mohamed Boussaid, lors de son passage du 29 décembre 2015 à la Chambre des représentants, en réponse à une question du groupe des députés du PAM sur le poids de la dette sur la «souveraineté financière» du royaume.