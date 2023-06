Le Maroc privilégié par les investisseurs espagnols

Le Maroc est une destination privilégiée des investisseurs espagnols en Afrique et occupe une place de choix dans les stratégies d’internationalisation des entreprises espagnoles, a indiqué, mercredi à Casablanca, la Secrétaire d’État du Commerce d’Espagne, Xiana Méndez.

S’exprimant à lors de la séance inaugurale de la Rencontre d’affaires et d’investissement Maroc-Espagne, elle a mis en exergue le dynamisme des relations entre le Maroc et l’Espagne et la ferme volonté de consolider les liens bilatéraux depuis la tenue récente de la Réunion de Haut Niveau Maroc-Espagne.

Il faut mettre en place tous les moyens nécessaires pour renforcer les relations commerciales et d’investissement afin qu’elles soient à la hauteur de la dynamique actuelle entre les deux Royaumes, a-t-elle dit, rappelant la récente rencontre d’affaires à Madrid avec le ministre délégué chargé de l’Investissement Mohcine Jazouli qui a été l’occasion pour les chefs d’entreprises espagnols de découvrir les opportunités d’investissement au Maroc, rapporte le site Hespress.