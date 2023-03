Le Maroc reçoit une cargaison de 2 800 têtes de bétail en provenance du Brésil

Le Maroc a pris livraison dimanche d’une une cargaison de 2 800 têtes de bétail en provenance du Brésil dans le port de Jorf Lasfar. Cette nouvelle cargaison s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par le pays pour stabiliser les prix en augmentant l’offre sur le marché, rapporte Morocco World News .

Selon un communiqué du directeur régional de l’agriculture de la région Casablanca-Settat, il s’agit de la plus importante et de la première cargaison en provenance du Brésil. L région de Casablanca-Settat recevra 6 448 têtes.

Alors que la communauté internationale s’inquiète de la qualité du bétail brésilien, l’agence MAP affirme que la cargaison de bétail a été soumise à des « processus de contrôle stricts » imposés par l’ONSSA, l’organisme marocain de surveillance de la sécurité alimentaire.

Le PDG de la société Doukkala, responsable de l’expédition du bétail, a déclaré que les services vétérinaires marocains avaient vérifié que la cargaison répondait aux normes et aux exigences sanitaires, et avaient autorisé la société à achever le processus d’importation.

En mars, 5 129 têtes ont été importées, dont 4 529 têtes de bovins et 600 têtes d’ovins contre 1 919 têtes de bovins importées au cours du mois de février 2023.

Le pays a annoncé en février son intention d’importer 30 000 têtes de bétail du Brésil et de l’Uruguay pour tenter de contrer l’inflation des prix sur le marché. Au cours de l’année écoulée, les prix de la viande rouge ont connu une hausse spectaculaire, augmentant de plus de 50 % en valeur. Un kilogramme de viande rouge coûte aujourd’hui en moyenne plus de 120 dirhams (11 dollars), contre 70 dirhams (7 dollars) en octobre 2022.

La hausse des prix de la viande rouge est due en grande partie à la baisse de la production locale au cours des deux dernières années en raison de la sécheresse et de l’augmentation des coûts de production.