Le Maroc s’équipe de lance-roquettes israéliens, d’une portée de 300 km

Le commandant de l’armée de l’air israélienne, le général Tomer Bar, a entamé mercredi sa première visite officielle au Maroc. C’est dans ce contexte que la page Facebook Far-Maroc l’acquisition de lance-roquettes PULS israéliennes, un système pour lanceurs de missiles capable d’utiliser une variété de munitions avec une portée de 300 km.

Produits exclusivement par la société israélienne ELBIT SYSTEMS, ces lance-missiles viennent renforcer l’artillerie marocaine. Une nouvelle arme qui vient renforcer « les capacités de dissuasion exclusives du royaume, dans le but d’améliorer l’équilibre des forces dans la zone », précise la publication de Far-Maroc, citée par H24 Info. Cette acquisition s’inscrit dans la suite de celle du système français breveté, CAESAR.

« Ce système est une bonne alternative au système HIMARS, avec des capacités de terrain et de défense de qualité qui ont fait leurs preuves d’efficacité au plus haut niveau. Elle est également considérée comme la meilleure réponse à la propagation de certains missiles balistiques dans la région, ce qui maintient l’équilibre des forces et renforce la position du royaume en tant que force régionale, pôle de stabilité et porte-parole suffisant pour les questions régionales et continentales », poursuit le texte.