Le Maroc stagne dans l’Indice de démocratie 2022 de l’EIU

Le Maroc stagne dans l’indice de démocratie, publié annuellement par The Economist Intelligence Unit (EIU). Ainsi, il garde sa 95e sur 167 pays. Selon le rapport de cette année, intitulé «La démocratie de première ligne et la bataille pour l’Ukraine», le royaume enregistre un score de 5,04 sur 10 l’année dernière, le même qu’un an auparavant.

L’EIU rappelle que le score du royaume a largement évolué depuis 2006. Après un score de 3,9 sur 10 enregistré en 2006, le Maroc a amélioré son classement et son score, qui est passé de 4,07 en 2012 à 4,77 en 2016, et continue de grimper. La note classe le pays dans la case des régimes hybrides, troisième catégorie établie par l’entreprise indépendante. Dans cette catégorie, le Maroc se place entre le Kenya (94e) et la Sierra Léone (96e place).

La situation des pays est analysée, en effet, selon quatre régimes : démocratique, démocratique imparfait, hybride et autoritaire. Le calcul est basé sur 60 critères regroupés en cinq catégories, alors que la notation se fait selon une échelle allant de 0 à 10. La note du Maroc est calculée sur la base de quatre indicateurs, montrant que le pays stagne.

Ainsi, le processus électoral et le pluralisme dans le royaume obtiennent un score de 5,25 sur 10, le même qu’en 2021, tout comme les libertés civiles (4,12 points contre 4,41 en 2021). Le Maroc n’enregistre aucun changement pour ce qui est du fonctionnement du gouvernement (4,64 sur 10), de la culture politique (5,63 sur 10), ou encore la participation politique (5,56 sur 10).