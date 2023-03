Le Maroc, une plateforme logistique mondiale

Le Maroc est devenu une plateforme logistique mondiale à l’échelle de la Méditerranée et du continent africain, adoptant les meilleures pratiques internationales liées au transport maritime, a indiqué, lundi à Casablanca, le ministre du Transport et de la Logistique, Mohammed Abdeljalil, cité par MAP Business.

Ce tour de force est particulièrement dû au développement du complexe portuaire Tanger Med, qui a contribué à la montée du Maroc dans le top vingt du classement de l’Indice de Connectivité Maritime de la Conférence des Nations-Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED), a souligné le ministre qui présidait la cérémonie d’ouverture de la 46ème et la 17ème réunion des groupes de recherche scientifique sur la mise en œuvre des dispositions pertinentes de la convention de Londres de 1972 et son protocole de 1996.

« Conscient de l’importance du transport maritime dans le développement économique et social et la complémentarité des économies mondiales, le Maroc s’est efforcé de développer un réseau d’infrastructures portuaires modernes qui répondent aux standards internationaux », a-t-il fait valoir, précisant que le Maroc dispose de 43 ports répartis le long de ses côtes atlantique et méditerranéenne, avec une longueur qui atteint 3.500 km, et 14 ports dédiés au commerce international.