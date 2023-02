Le Maroc veut exporter de l’hydrogène vert vers l’UE d’ici 2050

Le Maroc ambitionne d’être l’un des principaux exportateurs de l’hydrogène vert vers l’Europe, écrit le journal Le Soir. Selon sa feuille de route publiée en 2021, le royaume prévoit d’investir plus de 8 milliards d’euros à l’horizon 2030 et jusqu’à environ 68 milliards d’euros en 2050 pour mettre en place l’écosystème. « L’avantage compétitif en ce qui concerne les énergies renouvelables, parmi les plus abondantes et les moins chères du monde, culminera avec le développement de la filière hydrogène vert », expliquait le chef du gouvernement marocain, Aziz Akhannouch, au Forum de Davos en Suisse le 18 janvier.

À fin 2021, le Maroc disposait d’environ 4 050 mégawatts d’énergie renouvelable, soit 37,7 % de son mix énergétique, et ambitionne d’atteindre 52 % d’ici 2030. « Nous avons un recul de plus de dix ans sur les énergies renouvelables. Il ne s’agit pas uniquement d’installation d’éoliennes ou de panneaux solaires, mais aussi au niveau du foncier, de la réglementation ou encore du réseau », détaille le président du Cluster Green H2, qui estime que cette base est « importante pour pouvoir aller relativement vite dans le développement de l’hydrogène ».

Le Maroc et l’UE ont signé le 18 octobre dernier un « partenariat vert », marquant le début d’une coopération énergétique inédite. Le 21 octobre, l’Allemagne annonçait déjà l’octroi d’une aide de 38 millions d’euros au Maroc pour la construction d’une première usine d’hydrogène vert en Afrique. Le Maroc prévoit de capter jusqu’à 4 % de la demande mondiale d’ici 2050, mais doit encore face à plusieurs contraintes, dont ses importations importantes en énergie fossile, lesquelles occupent plus de 75 % de sa consommation énergétique.

Les coûts de production de l’hydrogène vert sont encore élevés. Cela n’empêche pas les investisseurs de s’intéresser à ce secteur prometteur au Maroc. Le Belge John Cockrill a annoncé le 5 janvier son intention de construire une usine de fabrication d’électrolyseurs alcalins, en partenariat avec une entreprise marocaine.