« Le meilleur club pour Mbappé, c’est Paris », affirme Al-Khelaïfi

« Je veux que Kylian Mbappé reste », « le meilleur club pour lui c’est Paris », a déclaré mardi le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi, alors que l’attaquant français, qui sera en fin de contrat en juin, est libre depuis le 1er janvier de signer dans un autre club pour cet été.

« Je ne vais pas cacher que je veux que Kylian reste, le meilleur joueur au monde c’est Kylian, et le meilleur club pour lui, c’est Paris », a dit le dirigeant qatari sur l’antenne de RMC.

« Il est au centre, il a le meilleur centre d’entraînement du monde (le nouveau Campus PSG, NDLR), le meilleur entraîneur au monde (Luis Enrique) », a-t-il argué. « Chaque année il joue la Ligue des champions à coup sûr, minimum on est en 8e, quart de finale, voire demi-finale ou finale, on est là avec les grands clubs », a-t-il insisté.

Comme l’attaquant l’avait mentionné mercredi dernier après le Trophée des champions, Nasser al-Khelaïfi a souligné que Kylian Mbappé « a un accord avec (lui) ».

Mais, a-t-il assuré, la question de son départ ou de sa prolongation « n’est pas une question d’argent ».

