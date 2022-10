Le MF rétropédale à propos de la TFBank, et sa DG jette l’éponge

Nous l’écrivions depuis le mois d’août dernier, la privatisation de la TFBank (Tunisian Foreign Bank) est désormais du passé. Le ministère tunisien des Finances (MF), et probablement après étude approfondie de toutes les offres, y compris par la Commission des analyses financières de la BCT (Banque Centrale de Tunisie), a fini par déclarer infructueux l’appel à manifestation d’intérêt pour la cession des participations publiques dans la TFBank. Et cette dernière s’ajoute donc à la liste des banques laissées sous gestion temporaire de seconds couteaux.

Au ministère, on nous dit, en effet, que les processus de sélection des candidatures spontanées pour la Banque tuniso-émiratie et de la BH Bank devrait bientôt se terminer. La STB, par ailleurs actionnaire de la TFBank, attendra encore son prochain DG, et un nouveau concours pour le choix du remplaçant de Lilia Meddeb, devrait être bientôt publié sur le site du MF.

Décision déjà prise. La TFBank restera tunisienne

La démission de cette ancienne haut-cadre de l’UIB a été acceptée lundi soir par le CA de la TFBank qui l’a remplacée au pied levé et temporairement par Mourad Baccar. Elle aura eu le mérite de remettre la banque sur de nouveaux rails, et a coloré un tant soit peu de vert beaucoup de ses ratios, et sorti son RN du rouge.

Pour l’unique banque tunisienne de droit français créée en 1977 à l’initiative de la

BCT pour « mobiliser l’épargne des Tunisiens résidant en France et en Europe, faciliter leurs transferts, canaliser ces transferts vers des projets de développement et favoriser les opérations d’échange et de partenariat entre la Tunisie et les pays européens », il est désormais sûr et certain que les autorités tunisiennes ont changé leur fusil d’épaule. Elles ne chercheront plus à vendre à un opérateur bancaire étranger. Le prochain appel à manifestation d’intérêts devrait s’adresser uniquement aux entités financières tunisiennes.

En mars 2019 déjà, la BH Bank avait obtenu la décision de la Carep de reprendre 100 % de la TFBank. Il fallait pour cela avoir, comme le soulignaient les commissaires aux comptes de la TFBank, l’autorisation de l’ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) française et de la Banque Centrale Européenne.

Qui se présentera à la reprise de TFBank ?

On ne saura jamais ce qui avait alors cloché, alors que la BH Bank était la mieux à même de concrétiser cette reprise. Plus tard, la STB avait mis au point un projet de reprise et un business-plan pour le faire. Son état financier (qui s’est nettement amélioré depuis) d’alors fera capoter le projet, mais il ne serait pas dit qu’elle y renonce définitivement, ni que l’Etat tunisien propriétaire de la banque ne l’y encourage de nouveau, selon certaines sources digne de foi au MF.

On sait aussi qu’au moins une autre banque privée tunisienne, et dont les dirigeants préfèrent la discrétion, y pense. Issue d’un groupe classé parmi les 100 banques les plus solides en Afrique en 2022, elle y pense sérieusement, et aurait même participé à l’appel à manifestation d’intérêt sans être short-listée.