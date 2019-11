Le ministère de l’Éducation des Emirats Arabes Unis présente son programme d’éducation au Maroc

Le Ministère de l’Éducation des Emirats Arabes Unis prendra part à l’édition 2019 des Foires Éducatives du Maroc, qui se tiendra du 16 au 18 novembre 2019 à Casablanca et à Tanger. Le ministère signera présent à cet événement à travers sa plate-forme “Study in UAE” entièrement dédiée à l’innovation et à la culture, et qui offre aux étudiants un accès à une éducation de classe mondiale.

Le Ministère de l’Éducation des Émirats Arabes Unis avec son partenaire l’Université américaine de Sharjah, vont promouvoir l’éducation aux EAU et ses offres uniques en tant que destination préférée des étudiants du monde entier qui désirent poursuivre leurs études de premier et de troisième cycle.

Au cours des deux dernières décennies, les Émirats arabes unis ont connu une croissance considérable dans le secteur de l’enseignement supérieur, avec pas moins de huit universités qui figurent parmi les 3 % les plus importantes au monde, selon le classement mondial 2020 du QS. En outre, deux de nos universités ont réussi à se classer, pour la première fois, parmi les 50 meilleures en Asie, selon les Times Higher Education Asia University Rankings 2019.

Aujourd’hui, les Émirats arabes unis possèdent à leur actif plus de 70 établissements d’enseignement supérieur qui sont accrédités par le Ministère de l’éducation : ceux-ci représentent la plus grande plaque tournante des campus dédiés aux études au niveau de toute la région, avec des noms tels que l’Université de New York-Abu Dhabi et La Sorbonne-Abu Dhabi. Le nombre d’étudiants étrangers a d’ailleurs réussi à connaître une croissance substantielle au cours de la dernière décennie ; cette tendance devrait encore se poursuivre, avec une augmentation prévue des inscriptions qui pourrait atteindre les 21 000 étudiants au cours des deux prochaines années.

Les Foires Éducatives du Maroc, qui sont organisées par A2, se déroulent pendant 5 jours dans deux villes différentes (Casablanca et Tanger). Elles se basent sur des présentations, mais aussi sur des visites organisées au sein d’établissements scolaires. Les foires attirent plus de 4 500 visiteurs et 26 institutions de 13 pays, dont les Émirats arabes unis, la Chine, la France, le Royaume-Uni et les États-Unis d’Amérique.