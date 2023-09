Le ministère de l’éducation et la fédération de l’enseignement de base conviennent de fermer le dossier de A.Souissi

Le ministère de l’éducation et la fédération syndicale de l’enseignement de base ont convenu de fermer le dossier du secrétaire général de la section de la fédération à Sfax, et membre du bureau exécutif de l’URT, Abdelkérim Souissi, et ce au cours d’une séance de travail sur les demandes des surveillants et surveillants généraux.

Selon des déclarations faites par Mohamed Chebbi, secrétaire général adjoint de l’UGTT au site de la Centrale syndicale, relayées par Radio Shems FM, vendredi 1 septembre, la fermeture du dossier de Souissi contribuera à assainir le climat social dans la région de Sfax, à la veille de la rentrée scolaire.

A noter que le ministère de l’éducation avait adressé à A.Souissi, un questionnaire l’y accusant d’entraver la bonne marche du travail dans les établissements éducatifs, à travers l’organisation d’un rassemblement de protestation suite à la suspension des salaires d’instituteurs et révocation de directeurs d’écoles primaires, dans le cadre de l’affaire de la rétention des notes des élèves.