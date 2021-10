Le ministère de l’Industrie écarte une augmentation des prix des carburants….pour l’instant!

C’est bien connu, la plus grande hantise des conjoncturistes du ministère des Finances, dès lors qu’il s’agit d’esquisser les scénarios du budget de l’Etat et des ses équilibres, tient au cours mondial du pétrole, de ses possibles fluctuations et tout naturellement ses impacts sur la Tunisie en termes d’importation autant que de répercussions sur les prix auxquels sera vendu le carburant aux entreprises comme aux particuliers.

Et alors que les cours mondiaux sont en train de battre des records pluriannuels, il tombe sous le sens qu’ils soulèvent des interrogations chez l’opinion publique tunisienne, avec leur cortège d’informations, plutôt de rumeurs qui tablent invariablement sur des hausses de la mercuriale.

Une source bien informée au ministère de l’Industrie, des mines et de l’énergie a démenti l’information qui circule concernant l’augmentation des prix des carburants, notant que ce qui est propagé sur l’intention prêtée au gouvernement d’augmenter à nouveau les prix au cours de cette période n’a aucun fondement.

La même source a indiqué dans une déclaration à Africanmanager ar, mardi, que le comité technique en charge de la fixation des prix n’a tenu aucune réunion durant la dernière période, et n’a donc pris aucune décision concernant l’augmentation des prix de vente des carburants et des produits pétroliers au public.

Le comité devrait siéger d’ici la fin de l’année 2021, pour discuter de la décision d’augmentation ou de réduction, selon notre source.

Cette clarification vient suite à une rumeur qui circule depuis quelques jours disant que le ministère de l’Industrie compte annoncer une augmentation des prix des carburants, compte tenu de la hausse continue des prix du pétrole sur les marchés mondiaux, à condition que l’augmentation soit de l’ordre de 100 millimes.

7 mois sans la moindre variation des prix

Rappelons que le ministère a approuvé le dernier ajustement des prix au cours du mois d’avril, lorsqu’il avait annoncé une augmentation comprise entre 100 et 75 millimes par litre.

Les prix de vente des carburants au public ont été fixés à partir du 20 avril 2021 comme suit :

Essence sans plomb : augmentation du prix de vente au public de 100 millimes par litre pour devenir 2 095 millimes/litre au lieu de 1995 millimes/litre.

Gasoil ordinaire : Augmentation du prix de vente au public de 75 millimes par litre pour devenir 1605 millimes/litre au lieu de 1530 millimes/litre.

Essence sans soufre : L’augmentation du prix de vente au public de 85 millimètres par litre pour devenir 1805 millimètres/litre au lieu de 1720 millimètres/litre.

Pour le reste des produits pétroliers, il n’y a eu aucun changement dans les prix.

Par ailleurs, le ministère a indiqué, en avril dernier, que cette augmentation intervenait en application du mécanisme d’ajustement automatique des prix de certains produits pétroliers, et suite à la réunion du comité technique chargé du contrôle des prix pour le mois d’avril 2021.

Il est à noter que le pourcentage d’ajustement mensuel du prix de vente des carburants et produits pétroliers au public a été porté à 5 % en augmentation ou en diminution au lieu de 1,5 % du prix de vente en vigueur depuis le dernier avenant, dans le cadre du mécanisme d’ajustement périodique et automatique des prix des carburants.

De son côté, le ministère a indiqué dans l’arrêté publié au Journal Officiel de la République Tunisienne n°32 de 2021, que la mise en œuvre de cette augmentation du taux d’ajustement des prix des carburants est entrée en vigueur à partir de début avril, et que le plafond de 5 % ne peut être dépassé, que ce soit en augmentation ou en réduction.