Le ministère des affaires sociales rend hommage à 23 employés exemplaires dans les secteurs publics et privés

Le ministère des affaires sociales a remis, au cours d’une cérémonie organisée jeudi à l’occasion de la journée mondiale du travail (1er mai) les prix du travailleur exemplaire au titre de l’année 2024 à 23 employés dans les secteurs publics et privés, les prix du progrès social et des commissions consultatives des entreprises et des délégations des travailleurs et le prix national de la santé et de la sécurité professionnelle à 15 entreprises.

Le prix du travailleur exemplaire dans les secteurs publics et privés au titre de l’année 2024 a été remis à Monia Khédhiri de la présidence du gouvernement, à Hafsa Bokhili du ministère de la justice, à Monia Dabki du ministère de la défense nationale, à Othmane Hichri du ministère de l’intérieur, à Ibrahim Khalfaoui du ministère des finances, à Riadh Dridi du ministère de la santé, à Fekria Ben Khélifa du ministère des affaires sociales, à Ridha Souid de la direction régionale des affaires sociales, à Khélil Smooli du ministère de l’agriculture et des ressources hydriques, à Rafik Boumiza du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Ce prix a été remis également à Slim Yahmadi du ministère des domaines de l’état et des affaires foncières, à Raouf Nsibi du ministère de l’équipement et de l’habitat, à Walid Maaoui du ministère des affaires religieuses, à Khaoula Hmida du ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées, à Fatma Cherni de la société de montage électrique et mécanique à l’Ariana et à Rached Ayari de l’office national de l’artisanat (manouba), à Jilani Halfaoui de la société Tunicotas group (Nabeul) à Ali Kahlaoui de l’entreprise Amphenol (Zaghouan) et à Hanen Soltani de la société Rayen d’industrie alimentaire à Jendouba.

Le prix de l’employeur exemplaire a été décerné aussi à Aymen Brik de la société Leoni à Msaken, à Saida Saidi de la société Sidi Messoud à sidi bouzid, à Imed Mazhoud du groupement chimique tunisien (usine de Gabès) et à Hassouna Tlili du groupement chimique tunisien (usine de Mdhilla)

Le prix du progrès social pour les entreprises au titre de l’année 2024 a été décerné à la société Bona-Tunis- groupe Consolis à Ben Arous, à la société safran Electrical and power Tunisia à Nabeul, à la société Teriak à Zaghouan, à l’entreprise Sacem-Industries à Bizerte, à la société Coficab-Med à Béja, à la société Masjed Issa de couture à Monastir, à la société de production agricole à Mahdia, à l’union tunisienne d’aide aux personnes handicapés mentaux (section Djerba Midoun) et à l’entrepôt frigorifique des fruits à Kébili.

Le ministère des affaires sociales a remis les prix des commissions consultatives des entreprises et des délégations des travailleurs au titre de l’année 2024 à la commission consultative des entreprises et des délégations des travailleurs à l’entreprise Sartorius Stedim Biotech à Ben Arous, à l’entreprise ArkoSonia à Sousse et à la société Mare Alb à Zarzis.

Le prix national de la santé et de la sécurité professionnelle au titre de l’année 2024 pour les entreprises privées a été attribué à la société Bontaz Tunis- ben Arous, à la société Bieffe Medital Manufacturing à la Manouba et à la société Yazaki à Gafsa.

A cette occasion, le ministre des affaires sociale Issam Lahmar a salué les efforts déployés par les employés et les gérants des sociétés dans les secteurs publics et privés qui a-t-il dit, ont rehaussé la valeur du travail en Tunisie, à l’heure ou ce secteur fait face à de nombreux défis en raison de la régression de la culture du dévouement professionnel ou de la concurrence de l’intelligence artificielle qui s’emploie à modifier le monde du travail et de remplacer l’humain dans certains métiers.