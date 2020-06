Le ministre de la Défense s’entretient avec l’ambassadeur de l’UE

Le ministre de la Défense, Imed Hazgui, a reçu, lundi, l’ambassadeur de l’Union européenne en Tunisie, Patrice Bergamini, à l’occasion de la fin de sa mission en Tunisie.

Le ministre a insisté sur l’importance de développer davantage la coopération avec son département, et ce, dans le cadre d’une vision fondée sur l’articulation développement-sécurité.

Il s’agit, selon un communiqué du département de la Défense, de saisir toutes les opportunités de coopération offertes en matière de développement durable, à l’instar de la contribution à l’exécution du projet de la localité d’El Mohdeth (délégation d’El Faouar/Gouvernorat de Kébili) et l’installation du centre militaire de formation professionnelle à Sidi Bouzid.

Le ministre a salué les efforts de l’Union européenne pour soutenir la Tunisie à plusieurs niveaux.

De son côté, Bergamini a souligné que l’Union européenne est déterminée à aider la Tunisie dans les domaines de la sécurité, de la défense et du développement, notamment en ce qui concerne les projets de développement durable dans le sud tunisien, « eu égard à leur importance dans l’ancrage territorial des habitants dans leur région ».

Les deux parties ont, par ailleurs, évoqué la situation sécuritaire dans la région. « La situation sécuritaire en Libye a eu un impact négatif sur la situation sécuritaire et économique en Tunisie », a déclaré Imed Hazgui.

Il a, dans ce sens, réaffirmé les constantes de la politique tunisienne qui reposent sur l’attachement à la légalité internationale et le refus de toute ingérence étrangère en Libye.

La Tunisie est favorable a une « olution politique libyo-libyenne » qui prendrait en considération les intérêts du peuple libyen frère, a-t-il dit.

Et d’ajouter que la Tunisie soutient toutes les initiatives internationales pour un règlement pacifique de la crise libyenne, de manière à permettre à la Libye de retrouver sa stabilité, de se reconstruire et de bâtir ses institutions.