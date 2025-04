Le ministre de la Santé annonce la transformation de l’hôpital régional de Kasserine en CHU

Le ministre de la Santé, Moustafa Ferjani, a annoncé vendredi, lors de sa visite dans le gouvernorat de Kasserine, la transformation de l’hôpital régional « Badr Eddine Aloui » en Centre Hospitalier universitaire, étant donné qu’il abrite 9 services universitaires dirigés par des médecins hospitalo-universitaires. Ces services sont : l’anesthésie-réanimation, la cardiologie, la gynécologie-obstétrique, la chirurgie orthopédique, la chirurgie générale, l’ophtalmologie, la médecine dentaire, la rééducation fonctionnelle et la pédiatrie.

Le ministre a souligné que grâce aux efforts conjoints de la direction régionale et des médecins universitaires, cet hôpital deviendra l’un des meilleurs de Tunisie dans plusieurs spécialités comme la chirurgie et les maladies cardiovasculaires. Il a aussi annoncé que des opérations de greffe de cornée et de transplantation rénale seront effectuées prochainement à l’hôpital de Kasserine.

Il a ajouté que le renforcement de l’hôpital en médecins spécialistes dans des services comme la réanimation, la gynécologie, l’orthopédie, la chirurgie générale et la pédiatrie, a permis à cet établissement de couvrir presque toutes les spécialités, sauf la médecine de famille, qui est un domaine encore nouveau en Tunisie. Le ministère prévoit justement d’y introduire cette spécialité bientôt, dans le cadre de 2500 postes ouverts au niveau national, afin de réduire le déficit en médecins dans les régions de l’intérieur et d’améliorer les prestations dans les centres de santé de base.

Par ailleurs, le ministre s’est engagé à ouvrir le service des urgences de la délégation de Jedeliane (gouvernorat de Kasserine) avant fin 2025. Concernant les bâtiments des centres de santé menaçés d’effondrement, il a précisé que le ministère a opté pour des solutions temporaires avec 15 centres de santé préfabriqués installés dans plusieurs régions, surtout dans les zones frontalières et montagneuses.