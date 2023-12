Le ministre de la santé effectue une visite au centre de santé de base de la localité Maarouf relevant du gouvernorat de Kairouan

-Le ministre de la santé Ali Mrabet, a effectué mercredi une visite au centre de santé de base de la localité Maarouf relevant de la délégation d’El Oueslatia (gouvernorat de Kairouan) qui a été récemment réhabilité et rénové, selon un communiqué publié par le ministère de la santé.

A cette occasion, Mrabet a pris connaissance des conditions de travail dans ce centre et des prestations sanitaires fournies aux citoyens.

Il a, par ailleurs, auditionné les préoccupations des bénéficiaires des services de cet établissement sanitaire et discuté avec les professionnels de santé, saluant les efforts déployés par le personnel médical en matière de couverture sanitaire dans ce centre dans toutes les régions du pays.

- Publicité-