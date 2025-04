Le ministre de la santé participe du 7 au 9 avril courant à Abou Dhabi au 3ème Forum mondial de la production locale

Le ministre de la santé Mustapha Ferjani participe du 7 au 9 avril 2025 à Abou Dhabi (Emirats arabes unis) à la 3ème édition du Forum mondial de la production locale qui se tient avec la participation de 4000 responsables et experts relevant des ministères de la santé, d’organisations internationales, de sociétés industrielles et d’institutions financières de plusieurs pays, selon un communiqué publié par le ministère de la santé.

Organisé à l’initiative de l’organisation mondiale de la santé (OMS) en partenariat avec la fondation des émirats pour les médicaments, ce forum constitue une plateforme pour explorer les solutions durables de fabrication locale des médicaments et des vaccins, transférer les technologies modernes et favoriser l’innovation par le biais de l’intelligence artificielle.

A travers sa participation à cet événement international, la Tunisie vise à élargir ses partenariats dans les secteurs des industries pharmaceutiques et des technologies médicales, à attirer les investisseurs et à conforter sa position en tant que destination privilégiée à l’échelle régionale en matière de production des médicaments et des vaccins.

Les réunions de ce forum ont comporté plusieurs thématiques telles que les politiques liées à la production locale des médicaments, les technologies modernes et l’intelligence artificielle, les stratégies de financement et d’investissement et les partenariats efficaces dans le secteur de la santé.

En marge des travaux de ce forum, le ministre de la santé a rencontré son homologue Emirati Abderrahmen ben Mohamed Al Aouis. Les deux ministres ont souligné l’importance de promouvoir la coopération dans le secteur de la santé entre les deux pays, exprimant leur volonté commune de renforcer davantage le partenariat dans le domaine des industries pharmaceutiques, la production des vaccins et les technologies médicales, l’intelligence artificielle et la médecine génomique.

Le ministre émirati a exprimé la disposition de son pays à investir dans le secteur de la santé en Tunisie, saluant les compétences tunisiennes dans le domaine médical et paramédical.

Les deux parties ont convenu de passer à la phase opérationnelle à travers l’élaboration de programmes communs, l’organisation de visites de terrain afin d’aboutir à des résultats pratiques au service des secteurs sanitaires dans les deux pays.