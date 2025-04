Le ministre de l’Agriculture appelle à intensifier les efforts de lutte contre les criquets pèlerins

L’impératif de poursuivre et d’intensifier les efforts de lutte contre les criquets pèlerins qui continuent de menacer le pays, a été soulevée, samedi à Tunis, par le ministre de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, Ezzeddine Ben Cheikh.

Présidant la conférence périodique des commissaires régionaux au développement agricole, le ministre a pris connaissance de la situation d’éclosion des criquets pèlerins dans le désert tunisien, saluant les efforts des équipes mobilisées sur place pour assurer la surveillance et les traitements nécessaires contre ce fléau.

Sur un autre plan, le ministre a exhorté les commissaires régionaux à suivre de près les projets visant à assurer l’approvisionnement en eau potable durant l’été 2025, soulignant la nécessité de veiller au décaissement rapide des fonds alloués à ces projets, afin d’éviter les retards et d’accélérer leur achèvement. Il a, à ce titre, appelé à déployer davantage d’efforts pour assurer le succès des interventions à tous les niveaux et à veiller à communiquer avec les agriculteurs pour résoudre les problématiques liées à la pénurie des ressources en eau.

Ben Cheikh a, par ailleurs, appelé à réunir les ressources humaines, logistiques et financières nécessaires pour garantir le succès de la récolte céréalière, et à entamer immédiatement, les opérations de maintenance des moissonneuse-batteuses, tout en veillant à en mobiliser le plus grand nombre possible afin de réduire les taux de perte.

Une conjugaison des efforts est également nécessaire, selon le ministre, pour collecter et stocker la récolte dans les meilleures conditions et permettre aux agriculteurs de recevoir leurs revenus dans les meilleurs délais possibles. Il a, à ce propos, insisté sur l’impératif d’accorder l’appui nécessaire aux centres de collecte afin d’augmenter la capacité de stockage.

