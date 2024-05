Belaati à Tataouine pour une opération pilote de céréaliculture

Le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche Abdelmonem Belaati a effectué jeudi une visite de travail dans le gouvernorat de Tataouine. Il s’est notamment, rendu dans la région de Sahl Roumaine, (délégation de Dhehiba), où il a donné le coup d’envoi des travaux de moisson d’un champ pilote emblavé de six types de blé dur irrigué. Le ministre a pris connaissance de cette expérience et a ordonné son extension au cours de la saison prochaine, ainsi que de veiller à répondre à tous les besoins nécessaires pour assurer une meilleure production agricole (équipements agricoles, semences, engrais…). Le ministre s’est rendu, par la suite, dans la région de Kehil de la délégation de Remada, où il s’est enquis d’un projet agricole moderne qui consiste en a plantation de plus de 420 mille oliviers « Arabekina » sur une superficie de 100 ha, moyennant des investissements dépassant les 4 millions de dinars. Il est prévu que ce projet fera l’objet d’extension pour s’étendre sur une superficie additionnelle de 214 ha.Le ministre a salué les efforts déployés afin de réussir ces projets à même de renforcer la capacité de production du pays en céréales irriguées et en huile d’olive cultivées dans le désert, notant que la production peut atteindre un million de tonnes d’huile d’olive, contre 419 mille tonnes en 2019.Il a rappelé, aussi, que 60% de la production d’huile d’olive provient, cette année, de superficies irriguées, lesquelles ne représentent que 7% des superficies réservées aux oliveraies en Tunisie.Il a également souligné l’impératif d’encourager ce genre de projets et de tirer le meilleur parti du désert tunisien.

Présidant une séance de travail consacrée à la situation agricole dans le gouvernorat, le ministre a souligné le souci de son département de garantir l’eau potable aux Tunisiens appelant à mobiliser tous les efforts dans ce domaine. Il a également souligné l’importance des expériences pilotes menées dans la région en matière de culture de blé dur et d’oliveraie mettant l’accent sur le souci de l’Etat de fournir tous les moyens nécessaire à la réussite de ces projets et d’améliorer l’infrastructure dans la région.