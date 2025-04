Le ministre de l’emploi effectue une visite de travail en Libye

Le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Riadh Chaouad, entame à partir d’aujourd’hui lundi une visite de travail en Libye, dans le but de renforcer la coopération tuniso-libyenne dans le domaine de l’emploi et de la formation professionnelle.

Le programme de la visite comprend de nombreuses activités et visites de terrain, notamment la tenue des travaux du comité technique mixte entre les deux pays, pour examiner les moyens de renforcer davantage la coopération dans les domaines de la formation professionnelle, de l’emploi, de la mobilité de la main-d’œuvre entre les deux pays, de l’entrepreneuriat, de la formation des formateurs, de l’ingénierie de la formation et de l’échange d’expériences dans le domaine de la formation professionnelle.

Le ministre libyen de l’emploi et de la Réhabilitation, Ali Abed Ridha, a accueilli son homologue tunisien et la délégation l’accompagnant.