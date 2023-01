Le ministre de l’emploi souligne l’urgence de digitaliser les services de l’ANETI

Le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle, Nasreddine Ncibi a souligné mardi l’urgence de mettre en œuvre le programme de développement et de digitalisation des services de l’agence nationale de l’emploi et du travail indépendant (ANETI) afin de mieux répondre aux besoins des entreprises économiques en ressources humaines.

Lors d’une séance de travail tenue au siège du département, le ministre a mis l’accent sur l’importance de ce projet qui renforce les chances des jeunes à trouver un emploi ou à créer des projets et répond mieux aux besoins du secteur privé en compétences.

Ce projet s’inscrit, selon le ministre, dans les orientations stratégiques du département visant à renforcer l’employabilité des jeunes et à développer le pouvoir concurrentiel des entreprises.

A cette occasion, Ncibi a souligné la nécessité de tirer profit des expériences similaires dans le cadre de la coopération technique.