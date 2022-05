Le ministre de l’Intérieur Taoufik Charfeddine a insisté, dimanche, sur le souci d’oeuvrer pour préserver et protéger les droits et libertés, et ce, lors d’une visite d’inspection effectuée aux unités sécuritaires installées à l’Avenue Habib Bourguiba et près des rues avoisinantes.

Il a souligné, à cette occasion, l’importance de ne pas se laisser emporter par les rumeurs circulant sur certains réseaux sociaux dont les contenus sont infondés.

Dans des déclarations accordées aux médias en marge de cette visite qui coïncide avec l’organisation d’une manifestation de soutien aux décisions du Président de la République Kais Saied, le ministre a également mis l’accent sur la poursuite des efforts de lutte contre le terrorisme et de maintien de la sécurité, se félicitant de l’amélioration de la situation sécuritaire grâce à la cohésion entre les différentes unités.

Selon un communiqué du ministère de l’Intérieur, la visite a permis de s’enquérir de la promptitude des unités sécuritaires et de les encourager davantage dans l’accomplissement de leur devoir national.