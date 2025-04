Le ministre de l’Intérieur répond aux questions des députés

« La Tunisie ne sera jamais une terre d’installation pour des migrants irréguliers provenant de l’Afrique subsaharienne et qui souhaitent rejoindre les côtes européennes », a déclaré, mardi, le ministre de l’Intérieur, Khaled Nouri.

Le ministre s’exprimait, lors de la séance plénière de l’Assemblée des représentants du peuple, au cours de laquelle dix questions orales lui ont été adressées.

En réponse à cette question soulevée par le député Yassine Mami, le ministre a souligné que son département dispose d’un plan mis en place en coopération avec l’institution militaire visant à renforcer la sécurité au niveau des frontières terrestres et maritimes.

Par ailleurs, le ministre a indiqué que son département dispose, également, de plans alternatifs pour lutter contre toutes les formes d’atteinte à l’ordre public ainsi que contre les réseaux de trafic de stupéfiants.

S’agissant des problématiques liées au raccordement aux réseaux publics d’électricité et de gaz, à la mise à jour des plans d’aménagement du territoire et à l’installation de caméras de surveillance dans la ville de Hammamet, Nouri a fait noter que ces problèmes ne concernent pas uniquement la région de Hammamet, ajoutant qu’il a appelé les responsables municipaux à mettre en œuvre la circulaire de décembre 2023, afin d’accélérer les procédures de régularisation au cas par cas.

D’après le ministre, un budget de 500 mille dinars a été alloué à l’installation de 20 caméras de surveillance dans les rues de la ville de Hammamet, où la présence sécuritaire sera renforcée à l’instar des villes qui représentent des destinations pour les citoyens et les touristes durant la saison estivale.

En réponse à la question du député Ahmed Saïdani sur ce qu’il a qualifié de « nominations politiques » dans les rangs des délégués et des chefs de secteurs (omdas), le ministre a précisé que 86 critères sont pris en compte dans le choix des délégués, dont la loyauté envers la patrie, l’adhésion à la politique de l’État, la compétence, la capacité de gestion administrative et financière, la bonne conduite, la modération et la communication avec les citoyens.

Le département de l’Intérieur a reçu de nombreuses plaintes sur le comportement de certains délégués, a-t-il dit, assurant que ces plaintes font l’objet d’enquête.

Concernant le point soulevé par le député Youssef Tarchoun sur l’installation d’une unité de protection civile à Ras Jebel, gouvernorat de Bizerte, qui connaît de feux de forêt et de nombreux accidents de noyade et de la route, en particulier en été, le ministre a annoncé que cette unité sera mise en place dans les prochains jours.