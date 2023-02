Le ministre des AE s’entretient avec l’ambassadeur de France à Tunis

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, a reçu lundi, au siège du département, l’ambassadeur de France en Tunisie, André Parant.

Selon un communiqué publié par le département des Affaires étrangères, cette rencontre a été l’occasion de souligner l’importance de préserver et de développer les liens d’amitié et de coopération unissant la Tunisie et la France.

Les deux parties ont également mis l’accent sur l’importance que les deux pays accordent aux prochaines échéances bilatérales.

Dans un tweet publié mardi su son compte personnel, le diplomate français a indiqué que cette rencontre a permis de rappeler l’importance du partenariat entre les deux pays, ainsi que l’urgence de pousser vers un accord entre la Tunisie et le Fonds monétaire international, soulignant que la France appuie cet accord.

Il a, par ailleurs, réaffirmé l’attachement de son pays au respect des droits et libertés, lit-on dans son tweet.