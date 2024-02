Nabil Ammar à Addis-Abeba pour renforcer la Zlecaf

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, a été chargé par le président de la République de présider la délégation tunisienne qui prendra part aux travaux de la 44e session du Conseil exécutif de l’Union Africaine à Addis-Abeba, les 14 et 15 février.

Les ministres des affaires étrangères des pays membres de l’UA discuteront des questions prioritaires pour le continent, ajoute la même source. « Ils seront appelés à examiner l’évolution de la situation politique, économique et humanitaire, ainsi que la situation de paix et de sécurité sur le continent ».

La réunion discutera également de l’avenir de l’organisation panafricaine, ainsi que des modalités de renforcement de l’action africaine commune et du processus de mise en œuvre de la Zone de Libre–Echange Africaine Continentale (ZLECAF).