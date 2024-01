Le ministre des AE s’entretient avec son homologue algérien en marge du Sommet Italie-Afrique

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger Nabil Ammar, qui participe avec la délégation officielle tunisienne au Sommet Italie-Afrique, s’est entretenu, lundi, à Rome, avec le ministre algérien des Affaires étrangères Ahmed Attaf.

L’entretien s’est déroulé en marge des travaux du Sommet Italie-Afrique tenu à Rome les 28 et 29 janvier. Selon un communiqué du département des Affaires étrangères, la rencontre a été l’occasion de réitérer le soutien de la Tunisie et de l’Algérie au peuple palestinien frère à la juste cause palestinienne et de discuter des principales questions régionales et internationales d’intérêt commun, notamment celles liées à la promotion du développement et de la paix dans le continent africain et à l’intensification des efforts visant à réduire les répercussions de la migration irrégulière et l’importance de trouver des solutions efficaces pour lutter contre ce phénomène

La rencontre était aussi l’occasion de mettre en exergue la profondeur des liens fraternels et historiques qui unissent les deux pays frères et de discuter des moyens de les consolider dans plusieurs domaines de manière à répondre aux aspirations des deux peuples frères vers plus de complémentarité et un partenariat stratégique, ajoute la même source.