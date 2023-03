Le ministre des Affaires étrangères reçoit le nouvel ambassadeur de du Brésil

Le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, a reçu mercredi le nouvel ambassadeur de la République fédérative du Brésil à Tunis, Fernando José de Abreu, qui lui a remis la copie figurée de ses lettres de créance.

Dans un communiqué publié mercredi par le ministère des Affaires étrangères, Ammar a souligné, lors de cette rencontre, les relations solides unissant les deux pays amis, basées sur la confiance mutuelle et sur la tradition de concertation bilatérale sur les questions régionales et internationales.

De son coté, le nouvel ambassadeur brésilien a exprimé la volonté de son pays d’impulser davantage les relations d’amitié et de coopération entre les deux pays dans tous les domaines, afin de servir leurs intérêts mutuels, et pour que la Tunisie et le Brésil poursuivent la coordination sur toutes les questions internationales et régionales d’intérêt commun.

