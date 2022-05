Le ministre russe des Affaires étrangères en Algérie

Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, effectue ce mardi une visite en Algérie, un allié clef de Moscou et exportateur gazier de plus en plus sollicité par une Europe cherchant à réduire sa dépendance au gaz russe.

Arrivé à Alger lundi soir, Lavrov doit s’entretenir avec son homologue algérien, Ramtane Lamamra, et être reçu par le président Abdelmadjid Tebboune, selon des médias.

Cette visite, la première de Lavrov en Algérie depuis janvier 2019, coïncide avec le 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la Russie et l’Algérie.