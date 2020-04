Le ministre Slim Azzabi parle d’un “Smart déconfinement” et explique

Le confinement se poursuivra. On ne sait pas encore jusqu’à quand et comment. On sait ependant que le couvre-feu pourrait être allégé. Le gouvernement travaille, par ailleurs déjà, sur le plan du déconfinement. « Aujourd’hui, le chef du gouvernement dirige une équipe réduite, entouré des ministres économiques, qui travaille sur tout le plan de déconfinement et d’après-déconfinement », nous a confirmé le ministre du Développement économique Slim Azzabi. Interrogé par Africanmanager, dans le cadre d’une interview plus large que nous mettrons en ligne dimanche prochain, sur le scénario le plus viable, le ministre Slim Azzabi a indiqué que « c’est un scénario qui sera conforme aux caractéristiques de notre économie. Cela veut dire un déconfinement partiel et ciblé. Un « Smart déconfinement », qui suit une approche par secteur, par région et par tranche d’âge. D’abord le tissu social, ensuite le secteur industriel et d’exportation, comme le textile et les IME ».

Selon le ministre du Développement économique, « cette démarche sera accompagnée par un process Corona, pour garantir la sécurité des employés d’un point de vue transport, process de production, distanciation et équipements sanitaires. Si toutes ces conditions sont réunies, très rapidement nous pourrons, à partir du moment où le déconfinement partiel sera annoncé, travailler sur ce plan. Nous sommes aussi en train de réfléchir à ce que, et assez rapidement, les voies d’exportations soient rouvertes, et d’ailleurs un CIM a été consacré jeudi dernier à toutes les question en rapport avec l’exportation, alors que l’Europe commence déjà à relancer ses commandes dans un monde qui est déjà en après-déconfinement. La Tunisie aussi s’y prépare donc, même si notre priorité reste la santé des Tunisiens, mais aussi l’économie à très moyen et court terme ».

Rappelons, de notre part, que le conseil national de la sécurité (CNS), avait annoncé vendredi soir, une reconduction du confinement. Le communiqué du CNS n’a cependant donné donné aucun détail sur sa période et sur sa durée, laissant le soin au gouvernement de détailler sa décision, ce qui devrait être fait ce soir, selon nos sources.